Ecuador cerró 2025 con nuevo récord en exportaciones no petroleras y no mineras

"Y si sumamos minas estamos ya rodeando los 29.000 millones de dólares", señaló Rosero durante un evento realizado en Guayaquil sobre gestión y competitividad portuaria.

Un récord que se alcanzó, según dijo Rosero, pese a que en 2025 hubo "un contexto extremadamente turbulento" a causa de la guerra arancelaria, que se caracterizó "por la poca previsibilidad".

"No podemos ver más allá de un metro de distancia porque podemos tener una noticia el viernes y el lunes tenemos un cambio de reglas. Ese es el espacio en el que hemos decidido desenvolvernos, en el que hay que adaptarse continuamente y creo que el sector exportador ha demostrado, junto con toda su cadena, que es posible hacerlo", mencionó.

Rosero indicó que hubo varios factores que contribuyeron al buen desempeño de las exportaciones, como la recuperación de productos tradicionales como el camarón (langostino) y el banano, los altos precios del cacao, y la expansión de sectores como el pesquero, el florícola u otros, que "han abierto mercado donde otros productos todavía no han logrado ingresar".

"Esto nos va a llevar a que casi podamos aspirar a cerrar 2026 por arriba de los 30.000 millones de dólares. Esto es algo que nunca ha pasado", destacó el líder gremial.

De enero a noviembre, las exportaciones en el sector agrícola y agroindustrial tuvieron un crecimiento del 21 %, al registrar 10.980 millones de dólares, una cifra que podría subir a 12.000 o 13.000 millones al cierre del año, de acuerdo a estimaciones de Fedexpor.

El sector acuícola-pesquero registró 9.898 millones de dólares hasta noviembre y el manufacturero 2.114 millones de dólares en el mismo período.

Rosero recalcó que, aunque se ha hecho "un gran trabajo" abriendo mercados, si se compara con otros países competidores como Chile o Perú, "aún hay mucho camino por recorrer", por lo que es vital para el sector exportador afianzarse en los mercados tradicionales como Estados Unidos, Europa, China o Rusia e impulsar el crecimiento en otros como Corea del Sur, Japón o Emiratos Árabes Unidos.

Además, señaló que en este camino de expansión es vital seguir trabajando en la seguridad, para evitar que las bandas del crimen organizado contaminen con cargamentos de cocaína la carga que sale especialmente por puertos como los de Guayaquil, algo para lo que el sector exportador ecuatoriano invierte alrededor de un millón de dólares diarios.