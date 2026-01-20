EEUU defiende cambiar a los kurdos por Damasco como socios en la lucha contra el EI

"Las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), lideradas por kurdos, probaron ser el socio más efectivo sobre el terreno para la derrota del califato territorial del EI en 2019, deteniendo a miles de combatientes del EI y familiares (...) En aquel momento, no había un Estado central sirio funcional con el que asociarse", explicó en su cuenta de X.

"Hoy, la situación ha cambiado radicalmente. Ahora, Siria tiene un Gobierno central reconocido que se ha unido a la Coalición Global para Derrotar al EI, como su nonagésimo miembro a finales de 2025, indicando un giro al oeste y una cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo", agregó Barrack.

Las declaraciones llegan en plena escalada entre las FSD y las nuevas autoridades centrales de Siria que llegaron al poder tras el derrocamiento de Bachar al Asad a finales de 2024, que desde el pasado 6 de enero han lanzado una serie de ataques contra áreas en manos de los kurdosirios.

En consecuencia, las partes han firmado tres altos el fuego en los últimos diez días, el último de ellos este mismo martes y que, de aguantar, estará en vigor hasta el sábado para facilitar negociaciones sobre la integración algunas regiones de las FSD en las estructuras estatales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Durante la violencia de este mes, los kurdosirios denunciaron la falta de apoyo por parte de Washington, que han acogido durante años en sus bases y zonas del noreste de Siria como socios en la lucha antiyihadista.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este mismo lunes, las FSD aseguraron que la coalición internacional, liderada por Estados Unidos, ignoró sus peticiones de ayuda para parar un asalto de facciones "afiliadas" al Gobierno central contra una cárcel con prisioneros del grupo yihadista que terminó en una fuga masiva.

Pese a ello, el enviado especial estadounidense volvió animar a sus hasta ahora aliados a que aprovechen esta "ventana única" para integrarse en el nuevo Estado sirio, con lo que ganarán derechos relativos a la ciudadanía, reconocimiento y protección constitucional de su identidad.