El Banco Mundial destaca estabilidad de República Dominicana y subraya principales retos

Así lo indicó una misión del Directorio del Banco Mundial tras reunirse con el presidente dominicano, Luis Abinader, en el Palacio Nacional, al término de una visita al país.

Un comunicado de la Presidencia Nacional explicó que los representantes del organismo multilateral abordaron temas relacionados con la agenda de desarrollo del país, así como los programas y proyectos que el Banco Mundial impulsa en áreas estratégicas para el crecimiento económico, la inclusión social y el fortalecimiento institucional.

Al finalizar la reunión, Diana Alarcón, representante del Directorio del Banco Mundial, explicó que la delegación recorrió distintos proyectos financiados y apoyados por el BM, con el objetivo de evaluar su funcionamiento y resultados.

Alarcón calificó como "muy impresionante" el trabajo realizado por el Gobierno dominicano para mantener la estabilidad macroeconómica y política, al tiempo que destacó los esfuerzos orientados a sostener el crecimiento económico con reducción de la pobreza y aumento de los salarios.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La información oficial señala que Alarcón destacó además que existen importantes oportunidades para continuar fortaleciendo la cooperación del Banco Mundial con el país, tanto en programas sociales como en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y al sector privado, especialmente en áreas como turismo, energía y banca comercial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De su lado, Marcos Chiliatto, también representante del citado directorio, resaltó que la República Dominicana ha logrado mantener un nivel de crecimiento superior al 5 % durante los últimos 30 años, una hazaña que, aseguró, han alcanzado muy pocos países a nivel mundial.

En ese sentido, Chiliatto indicó que este crecimiento ha sido clave para la reducción de la pobreza, al tiempo que también valoró los avances del país en indicadores sociales, como la reducción del hambre a niveles mínimos en coordinación con organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).