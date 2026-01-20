El BID ratifica el respaldo económico y técnico a Ecuador, según el Gobierno de Noboa

En la cita, que tuvo lugar en Davos, donde Noboa participa en el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), abordaron líneas de cooperación orientadas a impulsar el desarrollo social, fortalecer la inversión pública, promover la generación de empleo y consolidar proyectos estratégicos que contribuyan a la estabilidad económica del país.

"El BID es un socio estratégico de Ecuador. Estamos felices del regreso de Ecuador a los mercados porque eso es una señal importante de los cambios", sostuvo Goldfajn, cuatro días después de que Ecuador anunciase que, tras siete años, vuelve a emitir bonos de deuda externa.

De su lado, Sariha Moya, ministra de Economía y Finanzas, resaltó que "el BID está financiando proyectos muy importantes en Ecuador como el 'Miti, Miti', que impulsa a las familias ecuatorianas a obtener su vivienda".

Para ese proyecto, el BID dio una garantía de 250 millones de dólares que permite al país financiar el fideicomiso 'Miti Miti' con 500 millones de dólares.

Marisol Argueta, directora Latinoamericana del WEF, destacó la presencia de Noboa, quien dijo es "una voz latinoamericana que representa una nueva generación de líderes preocupados por la estabilidad, seguridad y prosperidad de la región".

En Suiza, Noboa se reunió, también, con David Webster, vicepresidente Ejecutivo y Director de Riesgos de Cargill, empresa multinacional relevante en la alimentación global porque conecta a los agricultores con los consumidores.

En Ecuador, es el principal proveedor de alimentos para la industria camaronera, generando un impacto positivo en términos de generación de empleo y de agregado de valor a la producción agrícola y acuícola, así como su contribución al fortalecimiento de la industria camaronera, indicó la Presidencia.

En la cita hablaron sobre posibles inversiones estratégicas por parte de Cargill, con énfasis en proyectos que promuevan el desarrollo rural, la tecnología agrícola y las cadenas de valor sostenibles.

"Ecuador está comprometido con la seguridad alimentaria y nutricional, por lo que la alianza con Cargill es vital para fortalecer la cadena alimentaria nacional, incluyendo capacitación, transferencia de tecnología y cooperación con pequeños y medianos productores", indicó la Presidencia.

Noboa se reunió, además, con Makhtar Diop, director Gerente de la Corporación Financera Internacional (IFC), entidad del Grupo Banco Mundial (BM) encargada de promover el desarrollo del sector privado en economías emergentes y países en desarrollo, a través de inversiones sostenibles, asesoría y movilización de capital privado.

En el caso del Ecuador, la IFC se consolida como un potencial aliado en cooperación en áreas estratégicas.

Durante el viaje de Noboa, quien luego viajará a Bélgica, se promoverán oportunidades en sectores clave como energía, infraestructura, comercio, innovación y desarrollo sostenible, así como el fortalecimiento de vínculos para impulsar iniciativas que contribuyan al crecimiento económico y a la generación de empleo de calidad en el país, recordó la Presidencia.