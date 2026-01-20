El Gobierno de Bolivia expresa sus condolencias a España por el accidente de trenes

El canciller boliviano, Fernando Aramayo, expresó sus condolencias a España, a través de un comunicado oficial, difundido esta jornada.

"Expresa su profundo pesar por las vidas perdidas a consecuencia del trágico accidente ferroviario ocurrido en el Reino de España", señala el comunicado.

La Cancillería de Bolivia "hace llegar sus más sinceras condolencias al pueblo y al Gobierno español" y además "expresa su solidaridad con las familias de las personas fallecidas".

"Asimismo, manifiesta sus deseos de pronta recuperación para las personas heridas", señaló el documento.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores acompaña al Reino de España y a su pueblo en estas horas de duelo", finalizó el comunicado oficial.

Las personas fallecidas en el accidente de ferroviario ocurrido este domingo en Córdoba (sur de España) ascienden ya a 42, después de que los servicios de emergencia que actúan en la zona encontraran un nuevo cadáver dentro de uno de los trenes siniestrados.

Este mismo martes habían sido retirados de ese mismo tren otros tres cadáveres que habían sido localizados previamente, pero su recuperación fue ardua.

Hasta este momento, el número de personas fallecidas en el siniestro es de 42, aunque se presentaron 43 denuncias por desaparición, por lo que podría quedar aún una víctima sin localizar.

Este accidente la segunda mayor tragedia ferroviaria en lo que va de siglo en España, solo superada por la ocurrida en julio de 2013, cuando 80 personas murieron y 130 resultaron heridas al descarrilar un tren Alvia que cubría la ruta Madrid-Ferrol en Angrois, en las inmediaciones de Santiago de Compostela (Galicia, noroeste).

El hecho ocurrió cuando un tren de la empresa pública española Renfe que cubría el trayecto Madrid-Huelva (sur) colisionó con otro tren de la compañía italoespañola Iryo que iba en sentido contrario desde Málaga (sur) hasta la capital española.

Las autoridades españolas anunciaron este martes que están investigando las vías y la rodadura del tren que descarriló el domingo y provocó el accidente, por lo que manifestaron que todas las hipótesis están abiertas.