El Gobierno de Portugal cree que la conexión aérea con Caracas será retomada "en breve"

Durante una intervención en una comisión parlamentaria, Rangel explicó que "en este momento los órganos responsables de la seguridad aérea están haciendo un estudios sobre las condiciones".

Aunque admitió que no hay más "impedimentos" por parte de las autoridades venezolanas y se han retirado las alarmas emitidas por EE.UU. que motivaron la interrupción de la conexión aérea.

El regreso de esta conexión entre Portugal y Venezuela será "muy, muy importante" para la comunidad portuguesa, afirmó el ministro.

Venezuela revocó en noviembre la concesión de vuelo a TAP, la aerolínea estatal, y a un grupo de aerolíneas tras acusarlas de "sumarse a las acciones de terrorismo" de Estado promovidas por EE. UU. y cancelar sus vuelos "unilateralmente" hacia y desde el país latinoamericano.

En relación a la situación en Venezuela tras el ataque estadounidense y la captura del depuesto mandatario, Nicolás Maduro, el jefe de la diplomacia lusa precisó que tienen identificados a nueve presos políticos con doble nacionalidad, aunque cuatro de ellos tienen acusaciones por crímenes ordinarios.

Según Rangel, Portugal lleva trabajando "mucho tiempo" por la liberación de esos presos, sin embargo destacó que como todos tienen doble nacionalidad, Venezuela "no considera la nacionalidad portuguesa", lo que dificulta su actuación.

Sobre esta materia, el ministro aseguró que el embajador de Portugal en Venezuela ha estado en varias ocasiones en riesgo de ser expulsado del país latinoamericano por las diligencias que ha adelantado los últimos dos años para su liberación.

Por último, Rangel dijo que "regresar a la normalidad democrática" en Venezuela no pasa por liberar a Maduro para que vuelva a su cargo, sino que las opciones serían una transición que garantice que "el presidente electo en junio de 2024 (Edmundo González Urrutia) sea finalmente puesto en su cargo de jefe de Estado" o unas nuevas elecciones.