El grupo checo CSG espera recaudar 3.300 millones de euros en su primera salida a bolsa

Todo apunta a que CSG (Czechoslovak Group), que cuenta con el Ejército ucraniano entre sus clientes, se prepara para protagonizar una de las mayores OPI de Europa y la mayor del mundo en el sector de la defensa.

La operación, en la que planea ofrecer acciones por valor de 3.300 millones de euros, implica una capitalización de mercado de 25.000 millones de euros (unos 29.350 millones de dólares)

El periodo de suscripción -a un precio de 25 euros por acción- para los inversores institucionales, a quien va dirigida esta OPI, durará hasta el jueves y la negociación de los títulos en el mercado bursátil de Amsterdam comenzará el viernes.

De los 3.300 millones de euros, hay 750 millones de acciones nuevas, mientras que el resto será vendido por el accionista principal del grupo, CSG FIN, del empresario Michal Strnad.

Strnad, con un patrimonio estimado en unos 350.000 millones de coronas (14.500 millones de euros o 17.000 millones de dólares) en 2025, es uno de las principales fortunas de la República Checa.

La compañía con sede en Praga informó recientemente de que ya tiene apalabrados 900 millones de euros de inversión por parte de tres grandes fondos: Artisan Partners, fondos gestionados por la estadounidense BlackRock y Al Rayyan, del fondo soberano de Catar.

La empresa, que fabrica blindados, radares y munición de mediano y gran calibre, entre otros, quiere utilizar el dinero de las acciones para un mayor desarrollo.

Su planeada salida a bolsa se enmarca en un momento en que las acciones de la industria de defensa en Europa están en máximos históricos, impulsadas por el aumento de inversiones en el sector tras la invasión rusa de Ucrania en 2022 y el creciente clima global de incertidumbre geopolítica.

Con unos 14.000 empleados en 39 plantas en diversos países, CSG registró, en los nueve primeros meses de 2025, ingresos por 4.500 millones de euros (+82 %) y un EBITDA operativo de 1.200 millones (+79 %), de acuerdo con los datos publicados por el grupo.

CSG es uno de los principales productores europeos de munición de artillería y, según datos del SIPRI, es la empresa europea de mayor crecimiento en el mercado mundial de armas en términos de crecimiento anual de ventas.