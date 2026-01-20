El IBEX 35 baja el 1,34 % y pierde los 17.500 puntos por las tensiones entre EEUU y Europa

El IBEX 35 cedió 236,2 puntos, ese 1,34 % y cerró en 17.429,1 puntos, en su peor sesión desde hace dos meses. En el año aminora los ascensos acumulados al 0,7 %.

La bolsa arrancaba con retrocesos que aumentaron durante la sesión, en sintonía con las principales plazas europeas, afectadas por las caídas notables en Wall Street, que ha vuelto a cotizar tras su festividad de la víspera.

Solo cuatro valores del IBEX cerraron con ganancias: Fluidra, el 1,94 %; Rovi, el 1,41 %; Naturgy, el 0,55 % y Puig, el 0,32 %. Mientras, Mapfre bajó el 8,87 %, el valor más castigado, después de que el banco suizo UBS haya recomendado vender su acción; Corporación Acciona Energía Renovable, el 4,52 % y Acciona, el 4,09 %.