El OIEA alerta de que los combates han dejado a Chernóbil sin suministro eléctrico externo

"Varias subestaciones eléctricas ucranianas vitales para la seguridad nuclear se vieron afectadas por la actividad militar generalizada esta mañana", denunció el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, en un comunicado en redes sociales.

La central de Chernóbil, protegida por un sarcófago que protege los restos del reactor número 4, "perdió toda la energía externa", añadió el diplomático argentino, que no especificó el origen de esa "actividad militar".

Situada en el norte de Ucrania, la planta de Chernóbil sufrió en 1986 el peor accidente nuclear de la historia.

Según el OIEA, además de las conexiones con las siniestradas instalaciones atómicas, esa actividad militar ha dañado otras líneas eléctricas que suministran energía a otras plantas atómicas del país invadido por Rusia hace cuatro años.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"El OIEA está siguiendo activamente los acontecimientos para evaluar su impacto en la seguridad nuclear", subrayó Grossi, quien lleva desde que comenzó el ataque ruso a Ucrania pidiendo crear zonas libres de combates y bombardeos en torno a las instalaciones atómicas ucranianas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Rusia atacó esta madrugada a Ucrania con más de 30 misiles y cerca de 440 drones y las subestaciones eléctricas conectadas a las centrales nucleares fueron parte de los objetivos golpeados.

Se prolonga así la ola de ataques rusos al sistema energético ucraniano que ha provocado amplios apagones y largas interrupciones en el funcionamiento de la calefacción en pleno invierno, con temperaturas gélidas que este martes cayeron a un mínimo de 11 grados bajo cero.