El oro supera por primera vez los 4.700 dólares y la plata toca máximos en 94,7 dólares

En un contexto de mayores tensiones arancelarias y geopolítícas, el oro ha alcanzado a las 7.06 horas (6.06 GMT) de este martes ese nuevo máximo histórico en los 4.717,16 dólares, con una subida del 0,95 %.

De esta manera, ha batido el anterior máximo conseguido en la víspera, en los 4.690,59 dólares, según datos de Bloomberg recogidos por EFE.

En el caso de la plata, el metal ha alcanzado un nuevo récord esta madrugada en los 94,72 dólares, tras sumar un leve 0,20 %.

Su anterior máximo fue en la víspera, en los 94,68 dólares.

Los nuevos máximos en ambos metales se producen después del anuncio de este fin de semana del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer un arancel del 10 % a las importaciones de los países que apoyan a Groenlandia a partir de febrero.

El analista de XTB Adrián Hostaled explica que el oro repunta en respuesta a las enfrentadas posiciones entre Europa y EE. UU., que abren la posibilidad a un cese de la Alianza Atlántica tal y como la conocemos actualmente.

A esto se suma que la Unión Europea está considerando imponer aranceles de represalia de hasta 93.000 millones de euros a las importaciones procedentes de EE. UU., ha añadido.

"También está sobre la mesa la posibilidad de utilizar el instrumento anticoerción, que podría restringir el acceso de las empresas estadounidenses al mercado único de la UE", concluye el experto.