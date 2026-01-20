El papa lamenta que la cultura de lo rápido impide ver el sufrimiento de los demás

En el mensaje, el papa de nacionalidad estadounidense y peruana advierte de que este modo de vida "nos impide acercarnos y detenernos en el camino para mirar las necesidades y los sufrimientos a nuestro alrededor".

Explica además que son necesarios, "no meros gestos de filantropía, sino signos en los que se puede percibir que la participación personal en los sufrimientos del otro implica el darse a sí mismo, supone ir más allá de cubrir necesidades".

Desde su experiencia como misionero y obispo en Perú, afirma que "los familiares, los vecinos, los operadores sanitarios, los agentes de pastoral sanitaria y tantos otros que se detienen, se acercan, curan, cargan, acompañan y ofrecen de lo suyo, dan a la compasión una dimensión social".

"Esta experiencia, que se realiza en un entramado de relaciones, supera el mero compromiso individual", agregó.

También destacó que estas acciones deben ser realizadas "sin interés personal ni recompensa, sino como manifestación de un amor que trasciende las normas rituales y se traduce en un culto auténtico: servir al prójimo es amar a Dios en la práctica.

Y deseó "que no falte nunca en nuestro estilo de vida cristiana esta dimensión fraterna, “samaritana”, incluyente, valiente, comprometida y solidaria que tiene su raíz más íntima en nuestra unión con Dios"

Al final del mensaje impartió su bendición apostólica" a todos los enfermos, a sus familiares y a quienes los cuidan, a los trabajadores del ámbito sanitario, a los agentes de pastoral de la salud y muy especialmente a quienes participan en esta Jornada Mundial del Enfermo".