El partido con más militantes del mundo apuesta en la India por un nuevo líder joven

Nitin Nabin, de 45 años, asumió la presidencia del BJP, convirtiéndose en el dirigente más joven en encabezar el partido, tras ser elegido sin oposición en una ceremonia celebrada en Nueva Delhi en presencia del primer ministro indio, Narendra Modi.

Durante el acto, Modi situó el relevo como la llegada de una nueva generación a la dirección del partido, en una etapa que definió como decisiva para la India.

"Los próximos 25 años son muy importantes. Es el periodo en el que debe construirse una India desarrollada y está destinado a ocurrir. Nuestro Nitin Nabin continuará el legado del BJP. Dicho en el lenguaje de los jóvenes de hoy, Nitin es, en cierto modo, un 'millennial'", declaró el primer ministro indio, de 75 años.

El relevo al primer dirigente joven sucede en un contexto en el que el peso del electorado joven es clave, con cerca de 969 millones de electores en 2024, de los cuales más de 217 millones tienen entre 18 y 29 años, según la Comisión Electoral de la India.

Modi añadió que, en lo que respecta al partido, el nuevo presidente asume ahora la máxima responsabilidad, mientras él mismo se definió como "un trabajador" de la formación.

Nabin es hijo del fallecido dirigente del BJP Nabin Kishore Prasad Sinha, que fue legislador estatal durante varias legislaturas en Bihar, uno de los estados más pobres de la India. Ingresó en política en 2006 y ha desarrollado su trayectoria dentro de la estructura del partido, donde es considerado un cuadro orgánico.

El BJP gobierna la India desde 2014 y actualmente lo hace en coalición tras perder la mayoría absoluta en las elecciones generales de 2024. Con millones de afiliados, es la principal fuerza política del país y la mayor organización partidaria del mundo.

La elección del nuevo presidente llega a las puertas de un periodo de intensa actividad política, con varias elecciones estatales previstas en los próximos meses, entre ellas en estados clave como Bengala Occidental, donde el BJP ha tenido hasta ahora dificultades para imponerse.