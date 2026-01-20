El primer ministro albanés acepta integrar la 'Junta de Paz para Gaza' de Trump

“Es un privilegio y un honor expresar mi plena disposición a contribuir a este importante esfuerzo y a participar plenamente en un esfuerzo conjunto que busca traducir una visión en acción”, escribió Rama este martes en un comunicado publicado en redes sociales.

“La República de Albania apoya firmemente a los Estados Unidos de América en todos los esfuerzos por promover la paz, la seguridad y un compromiso global constructivo”, añadió.

En su mensaje, el jefe del Gobierno albanés aclara que hoy mismo comunicó al presidente de EEUU, Donald Trump, la disponibilidad de su país a convertirse en uno de los miembros fundadores de la nueva entidad, respondiendo así a la invitación que el jefe de la Casa Blanca le cursó mediante una carta.

“Como presidente de la Junta, invito formalmente a la República de Albania, representada por usted, a unirse a nosotros como Estado miembro fundador y convertirse en parte del Estatuto de la Junta de Paz”, escribió Trump en la misiva, publicada por el pasado sábado en redes sociales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El citado órgano, impulsado por Washington para fiscalizar la aplicación del plan de 20 puntos para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás (con una ofensiva militar israelí que ha causado más de 71.000 muertos y devastado el territorio), cuenta con el visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No obstante, algunas voces alertan de que pueda convertirse en un cuerpo paralelo a las Naciones Unidas para reforzar los intereses de Washington.

La Junta de Paz estará presidida por el propio Trump, que ha nombrado una Junta Ejecutiva formada por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio; el enviado especial para Gaza, Steve Witkoff; su yerno y empresario Jared Kushner; el ex primer ministro británico Tony Blair; el director de Apollo Global Management, Marc Rowan; Roberto Gabriel, asesor de Trump; y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga.

Además, el republicano ha invitado a algunos países a que se unan al órgano como miembros fundadores.

Según informaron Bloomberg y The Atlantic tras acceder a un borrador de los estatutos fundacionales, los países que deseen formar parte de la Junta de Paz de Trump deberán pagar 1.000 millones de dólares como membresía.