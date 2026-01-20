El Reino Unido y Dinamarca abordarán la seguridad en el Ártico y el apoyo a Ucrania

La visita de Healey a Copenhague se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiterara su interés por hacerse con Groenlandia, una isla autónoma que forma parte del Reino de Dinamarca y cuya ubicación estratégica es clave para la seguridad en la región ártica.

El Gobierno británico señala en su nota que el encuentro servirá para analizar "las crecientes amenazas a infraestructuras críticas en el norte de Europa" y reforzar la coordinación entre los dos países como aliados de la OTAN y socios de la Fuerza Expedicionaria Conjunta (JEF), una coalición militar liderada por el Reino Unido para despliegues rápidos en el norte europeo.

Los dos ministros debatirán también cómo aumentar la ayuda a Ucrania, dado que el Reino Unido y Dinamarca están entre los principales suministradores de equipamiento militar a la antigua república soviética.

En ese sentido, estudiarán cómo acelerar la entrega de sistemas de defensa aérea a Kiev y la cooperación frente a drones, tras el despliegue el pasado año de una unidad especializada de la Real Fuerza Aérea (RAF) en Dinamarca tras varios avistamientos sospechosos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Healey destaca en el comunicado que "en esta nueva era de amenazas, es el momento del poder duro, de una diplomacia firme y de alianzas sólidas".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, el comunicado no menciona a Estados Unidos, ni a su presidente Trump, ni las amenazas concretas de este último sobre Groenlandia.

"El Reino Unido siempre ha desempeñado un papel de liderazgo en la protección del flanco norte de la OTAN, en el Báltico y la región ártica, y seguiremos haciéndolo junto a nuestros aliados", asegura.