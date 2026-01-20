Ente electoral entrega las credenciales a los nuevos alcaldes y diputados de Honduras

Los nuevos alcaldes, así como sus vicealcaldes y regidores (concejales), reclamaron su credencial en la sede del CNE, en medio de protestas de simpatizantes del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), que exigen el conteo de más de 400 actas electorales, en las que aseguran está el triunfo del actual alcalde de Tegucigalpa, Jorge Aldana.

Durante la manifestación, colectivos del partido Libre agredieron al vicealcalde del municipio de Soledad, en el departamento de El Paraíso (este), Yerson Rivas, quien declaró a periodistas que intentaron arrebatarle su credencial.

El recuento de votos de las elecciones fue muy cuestionado por su lentitud y parones, que llevó a que no se conocieran los resultados para la Presidencia hasta el 24 de diciembre, y el resto para el mismo 30 de diciembre, en el límite legal, con algunas victorias muy estrechas que aumentaron las dudas.

El Partido Nacional, del presidente electo Nasry ‘Tito’ Asfura, que cuenta con el respaldo del mandatario estadounidense, Donald Trump, ganó 151 de las 298 alcaldías municipales, seguido del Liberal, con 76.

Libre, cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, logró 69 alcaldías, mientras que el Innovación y Unidad Socialdemócrata obtuvo una y otra resultó independiente.

Por su parte, los 128 diputados que tendrán representación en el Parlamento hondureño, así como sus suplentes, retirarán la credencial en la sede de sus partidos.

El nuevo Parlamento hondureño quedó conformado por 49 diputados del Partido Nacional, 41 del Liberal, 35 de Libre, dos del Innovación y Unidad Socialdemócrata y uno de la Democracia Cristiana.

También se entregaron las credenciales a los 20 diputados, con sus respectivos suplentes, que representarán a Honduras en el Parlamento Centroamericano.

Hasta el momento, Asfura no ha recibido su credencial como presidente constitucional, ni sus designados presidenciales (vicepresidentes) María Antonieta Mejía, Carlos Flores y Diana Herrera.

El mandatario electo, un exalcalde de la capital de Honduras, asumirá el poder el próximo 27 de enero y sucederá a Xiomara Castro, exprimera dama y esposa del expresidente Zelaya, derrocado el 28 de junio de 2009.

Asfura ganó los comicios con el 40,27 % de los votos, seguido por Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal, con el 39,53 %. Rixi Moncada, de Libre, quedó en tercer lugar con el 19,19 %.

Tanto Nasralla como Moncada no reconocen los resultados de las elecciones generales, argumentando que no reflejan la voluntad expresada en las urnas, y pidieron la nulidad del proceso electoral.

El Parlamento hondureño elegirá este miércoles su junta directiva provisional y se constituirá oficialmente el 25 de enero, fecha en la que también comenzarán a funcionar las nuevas corporaciones municipales.

Según la Constitución, al titular del Parlamento, aún no elegido, le corresponde imponer la banda presidencial a Asfura en la investidura.