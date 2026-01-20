Es falso que una imagen muestre una nota mapuche vinculada a los incendios en la Patagonia

Durante los últimos días se ha viralizado en X e Instagram una foto que muestra una nota escrita en papel con mensajes alusivos al pueblo mapuche, en la que se lee "Viva el Pueblo Mapuche" y las siglas "RAM".

La instantánea se difunde junto a comentarios que aseguran que se trata de un mensaje en el que integrantes del pueblo mapuche se adjudican la responsabilidad de los recientes incendios que comenzaron en la provincia argentina de Chubut y han afectado a más de 20.000 hectáreas de territorio patagónico.

"Los tipos cada vez que hacen un incendio te dejan esta notita para que después salgan los kukas a decir que fueron los judíos. Por qué invisibilizan así a los mapuches jajaja", señala un internauta que difunde la imagen.

HECHOS: La fotografía que circula en línea es antigua y corresponde a una nota dejada por los autores de un acto de vandalismo en la localidad argentina de El Bolsón en el año 2022. Además, la Justicia no ha vinculado a miembros del pueblo mapuche en las investigaciones por el origen de los fuegos en la Patagonia.

Una búsqueda inversa de imágenes conduce a la versión original de la instantánea publicada por el medio Infobae en julio de 2022. En este artículo, el portal informativo reportó un ataque en un complejo de cabañas en El Bolsón (La Patagonia), reivindicado por el grupo extremista Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) a través de la nota escrita a mano que aparece en las imágenes.

Según el mismo artículo, se encontraron escritos similares luego de ataques vandálicos registrados en otros puntos de la Patagonia argentina.

En 2025, el Gobierno de Javier Milei declaró como “organización terrorista” al RAM, cuya existencia como colectivo organizado ha sido puesta en duda por investigadores, políticos y portavoces de distintas comunidades mapuches, según informó la Agencia EFE.

La imagen que circula en línea forma parte de una narrativa que -sin aportar pruebas- intenta culpar a grupos mapuches de provocar los incendios forestales en la Patagonia Argentina.

Por el momento, las autoridades adelantan las pesquisas sobre el origen de los incendios. En el caso de Puerto Patriada (Chubut), se investiga un posible origen intencional tras haber encontrado combustible en la zona.

En relación con Chubut, el Gobierno argentino afirmó el pasado 11 de enero que “los indicios preliminares indican que estos delitos (los incendios forestales) estarían vinculados a grupos terroristas autodenominados mapuches”.

Sin embargo, la Justicia provincial aclaró posteriormente que dicha afirmación no forma parte de las hipótesis de la investigación y que, por el momento, no hay imputados ni detenidos, de acuerdo con información publicada por EFE.

El pasado 12 de enero, el fiscal general de Chubut, Carlos Díaz Mayer, aseguró en una entrevista en la emisora LU20 que descartaba “las teorías conspirativas y cualquier vinculación con grupos radicalizados” en relación con la autoría de los incendios.

“Me preguntaron si estaban involucrados los mapuches y la verdad es que de eso no hay nada…lo descarto de plano”, afirmó el fiscal.

En conclusión, es falso que una fotografía muestre un mensaje dejado por miembros del pueblo mapuche atribuyéndose la autoría de un incendio forestal en Argentina. La imagen fue tomada en 2022 y la Justicia de ese país asegura que la participación de mapuches en los incendios no hace parte de sus hipótesis de investigación.