Ethiopian Airlines confirma la compra de nueve Boeing 787-9 y avanza nuevo aeropuerto

Según informó la aerolínea en un comunicado, este pedido se suma al compromiso de adquirir once Boeing 737 MAX anunciado en el Salón Aeronáutico de Dubái y concretado en diciembre de 2025.

En conjunto, ambas operaciones elevan a 20 el número de aviones Boeing de bajo consumo encargados recientemente por Ethiopian Airlines.

"Seguiremos adquiriendo más aviones e incorporando las últimas tecnologías como parte de nuestra visión estratégica para impulsar la aviación sostenible", dijo el director ejecutivo de la , Mesfin Tasew, en el documento.

La aerolínea etíope opera la mayor flota de Boeing 787 Dreamliner de África, con modelos 787-8 y 787-9 en rutas intercontinentales desde Adís Abeba, la capital, hacia destinos de Europa, Asia y Norteamérica, además de conexiones dentro del continente africano.

Con este nuevo pedido, Ethiopian Airlines eleva a 20 el total de Boeing 787-9 encargados y mantiene, además, pedidos en firme, opciones y derechos de compra sobre aeronaves Boeing 737 MAX y 777X.

La aerolínea también avanza en la construcción del Mega Aeropuerto Internacional de Bishoftu, destinado a consolidar su posición en el sector aéreo internacional. .

El futuro nodo aeroportuario estará ubicado en la zona de Bishoftu, en la región de Oromia, al sureste de la capital, y se espera que gestione más de 110 millones de pasajeros al año, lo que permitirá descongestionar el actual Aeropuerto Internacional de Bole.

Tendrá una capacidad inicial de 60 millones de pasajeros, que se ampliará progresivamente hasta alcanzar los 110 millones, además de permitir la gestión de 3,73 millones de toneladas de carga al año y 270 aviones estacionados.

Casi el 70 % de la inversión en este proyecto será financiada por el Banco Africano de Desarrollo (BafD), cuyo presupuesto total ronda los 12.500 millones de dólares.