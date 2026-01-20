Fondo danés venderá sus bonos de Tesoro de EE.UU. por malas finanzas del Gobierno de Trump

"La decisión se basa en las malas finanzas del Gobierno de EE.UU., que nos hacen pensar que debemos hacer un esfuerzo para encontrar una forma alternativa de llevar a cabo nuestra gestión de liquidez y de riesgo", dijo en declaraciones a EFE el responsable de inversiones, Anders Schelde.

Ahora, agregó, AkademikerPension ha encontrado una vía para alcanzar este propósito y se dispone a implementarla, de modo que, en el futuro, en lugar de bonos, usará dólares en efectivo y deuda de agencias a corto plazo, entre otros instrumentos.

La venta de los bonos del Tesoro estadounidense "no está directamente relacionado con la actual disputa entre EE.UU. y Europa pero, por supuesto, ésta no hizo que fuese más difícil tomar la decisión", afirmó Schelde.

AkademikerPension, con unas inversiones totales que según su página web ascienden a 164.000 millones de coronas danesas (unos 22.000 millones de euros), posee en estos momentos bonos del Tesoro de Estados Unidos por valor de 100 millones de dólares (unos 85,24 millones de euros), confirmó a EFE el departamento de prensa del fondo danés.

Las aspiraciones anexionistas del presidente Trump, que ha amenazado con aranceles a los ocho países europeos que enviaron tropas a Groenlandia en señal de solidaridad con Dinamarca, han provocado una crisis en las relaciones transatlánticas.

Este martes, Francia se manifestó a favor de suspender el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos el pasado verano y aseguró que no se sometería a "chantajes", mientras que también Alemania ha advertido que, de ser preciso, Bruselas podría verse obligada a imponer aranceles recíprocos.