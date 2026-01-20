Fuerzas de seguridad detienen a un destacado activista de la revolución egipcia de 2011

"Mi hermano fue detenido a medianoche en casa de otro hermano, en el barrio de Mokatam", situado en el sureste de El Cairo, dijo a EFE Mohamed Duma en una llamada telefónica.

Además, destacó que hasta el momento la familia no sabe "las causas de la detención" y está esperando "la conclusión de las interrogaciones" y los comentarios de los abogados, si bien detalló que la investigación sigue en curso.

Según el digital independiente egipcio Mada Masr, el activista publicó recientemente un vídeo generado con inteligencia artificial en el que el preso político Mohamed Adel describía las condiciones en las que se encontraba en la cárcel y denunciaba su encarcelamiento tras haber cumplido con la condena.

"No había nadie con él en el momento de la detención y no sabemos cómo se llevó a cabo. A diferencia de otras ocasiones, esta vez fue detenido directamente y no fue citado a declarar, como solía ocurrir" después de su liberación en 2023, lamentó el hermano.

Ahmed Duma protestó contra Mubarak, el consejo militar creado posteriormente entre 2011 y 2012, y contra el depuesto presidente islamista Mohamed Mursi (2012-2013).

En agosto de 2023, el actual presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, usó su autoridad constitucional al emitir un decreto de indulto de algunos que fueron juzgados con sentencia firme, entre ellos Ahmed Duma.

Llevaba en prisión desde 2013 por diversas causas, y en una de ellas fue sentenciado a cadena perpetua por supuestamente haber cometido "actos de violencia" en 2011 frente a la sede del Consejo de Ministros en El Cairo, aunque su condena fue conmutada a 15 años de prisión.

En 2014, fue condenado a tres años de prisión por insultar a los jueces en otro proceso y en 2015, el Tribunal de Casación de Egipto emitió una sentencia definitiva de tres años de cárcel contra Duma por manifestarse sin autorización y agredir a la policía.