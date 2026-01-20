FundéuRAE: “apostar”, construcción adecuada

Como verbo regular, “apostar(se)” significa ‘poner(se) en un determinado lugar con algún fin’ (“Los guardias se apostan a ambos lados de la puerta”, “Yo me aposto cerca de ti”). Como verbo irregular (“apuesto”, “apuestan”...), puede construirse de varias maneras en función de su significado.

1. “Le apostó un dólar a que llovía”De acuerdo con el “Diccionario panhispánico de dudas”, “apostar” es transitivo con el sentido de ‘pactar con otro(s) que quien tenga razón en una discusión, obtenga la victoria o acierte el resultado de un juego o contienda deportiva gana [algo convenido, especialmente una cantidad de dinero]’ (“Apostar un dólar”). Si se añade además un complemento que indica aquello que se cree que sucederá, este irá encabezado por “a”: “Apuesto un dólar a que puedo ganarte”. La persona con la que se hace la apuesta es el complemento indirecto: “Les aposté dos euros a que comía más que él”. También se usa de manera absoluta, sin especificar qué obtendría el ganador: “Apostaron a que tenían razón”.

Si hay varias opciones posibles en el juego o el deporte en el que se quiere apostar, aquella por la que se opta se introduce con un complemento que empieza por “a” o “por”: “Apostó todo su dinero por ese caballo” o “Me dijo que apostara veinte euros al rojo”.

2. “Se apostó una cena con sus amigos”Cuando se usa en forma pronominal (“apostarse”), el complemento que indica la persona con la que se apuesta no es indirecto, sino que va precedido por la preposición “con”: “Se apostó una cena con nosotros a que le gustaría”.

3. “Apuesto (a) que a esta hora ya está durmiendo”“Apostar” también puede significar ‘dar por seguro [algo]’, sentido con el que se construye seguido de una oración que comienza por “que”. Esta puede ir, además, con la preposición “a” (como complemento de régimen) o sin ella (como complemento directo): “Él es muy listo. Apuesto (a) que puede ayudarnos”.

4. “Siempre aposté por/a ti”Cuando se emplea para ‘manifestar confianza u optar por alguien o algo’, “apostar” es intransitivo y lleva un complemento que comienza por la preposición “por” o, menos habitual, “a”, también cuando el complemento es una oración con “que”: “Nunca habría apostado por/a que llovería el día de mi boda”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.