Gobierno de Bolivia confirma la muerte de un connacional en accidente de trenes en España

La Cancillería de Bolivia informó "con profundo pesar" el fallecimiento de Víctor Luis Terán Mita, nacido el 8 de septiembre de 1973, "quien perdió la vida en el trágico accidente ferroviario ocurrido en España el pasado 18 de enero de 2026".

"La Embajada de Bolivia en España y el consulado boliviano en Córdoba han activado todos los protocolos de asistencia consular, brindando apoyo directo a la familia de la víctima y coordinando con las autoridades locales para garantizar atención y acompañamiento permanente", dice un comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia.

La Cancillería expresó "su más sentido pésame a la familia" del fallecido y "a todas las víctimas y heridos de este lamentable accidente, reiterando su solidaridad ante esta tragedia".

Asimismo, el Gobierno boliviano indicó que habilitó las dos líneas telefónicas 664606019 y 603812993 para los residentes en España y en Europa para consultas o reportes de familiares afectados.

"El consulado de España permanece atento a los avances de la investigación y se compromete a mantener informada a la ciudadanía sobre cualquier novedad", detalla el comunicado.

El Gobierno de Bolivia expresó este martes sus condolencias a su par de España por el accidente de trenes del domingo que dejó decenas de muertos, y envió su solidaridad a las familias de las personas fallecidas.

Las personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido este domingo en Córdoba (sur de España) ascienden ya a 42, después de que los servicios de emergencia que actúan en la zona encontraran un nuevo cadáver dentro de uno de los trenes siniestrados.

Este accidente la segunda mayor tragedia ferroviaria en lo que va de siglo en España, solo superada por la ocurrida en julio de 2013, cuando 80 personas murieron y 130 resultaron heridas al descarrilar un tren Alvia que cubría la ruta Madrid-Ferrol en Angrois, en las inmediaciones de Santiago de Compostela (Galicia, noroeste).

El hecho ocurrió cuando un tren de la empresa pública española Renfe que cubría el trayecto Madrid-Huelva (sur) colisionó con otro tren de la compañía italoespañola Iryo que iba en sentido contrario desde Málaga (sur) hasta la capital española.