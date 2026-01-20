Groenlandia no cree en invasión militar de EEUU, pero no excluye ningún escenario

"No es probable que se vaya a usar la fuerza militar, pero tampoco se puede excluir, la otra parte lo ha dejado claro. Por eso debemos estar preparados para todas las posibilidades", dijo este martes en una rueda de prensa en Nuuk el presidente autonómico groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, según recogió la televisión pública danesa DR.

El vicepresidente groenlandés, Múte B. Egede, insistió en esa comparecencia en la misma idea y resaltó que este territorio tiene que estar listo para que llegue "más presión" por parte de Estados Unidos.

"Por eso tenemos un grupo de coordinación con personal de la Policía, el Comando Ártico (máxima autoridad militar en la isla), los municipios y ministerios. Tenemos el deber de estar preparados para todo", dijo Egede.

Nielsen calificó de "inaceptable" hablar de una posible anexión de la isla y subrayó que Groenlandia "es parte de la OTAN y, si hay una escalada, también tendrá consecuencias para el resto del mundo".

Aparte de Dinamarca, varios países europeos miembros de la Alianza han enviado personal militar en la última semana a la isla para reforzar su seguridad y la del Ártico, a lo que Estados Unidos ha respondido con una amenaza de aranceles como respuesta.

Nielsen defendió este martes la necesidad de una mayor presencia militar en la isla y aludió a las "crecientes tensiones" en el Ártico.

El Gobierno groenlandés considera importante continuar con la "estrecha colaboración" con Dinamarca, así como con la OTAN y con la Unión Europea (UE), aunque sin buscar ingresar en esta última, que abandonó en 1985.

Durante la comparecencia, a Nielsen se le preguntó también por la imagen generada por inteligencia artificial que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había colgado horas antes en sus redes sociales y en la que aparece clavando la bandera de su país en Groenlandia.

"Por supuesto que seguimos lo que pasa en las redes sociales. No es respetuoso. Queremos diálogo en los canales adecuados, así no tiene que hacerse en los medios y en las redes sociales", comentó.

Egede resaltó que la presión que Estados Unidos está ejerciendo sobre Groenlandia está haciendo mella en los algo menos de 57.000 habitantes de este territorio.

"Todos en la sociedad se encuentran emocionalmente afectados", afirmó el vicepresidente estadounidense.