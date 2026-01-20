Guerrilla colombiana del ELN acusa a Petro de cambiar su "interés" con Estados Unidos

"Llama la atención que en el tiempo reciente (el Gobierno) estaba diciendo que no, que se requería una defensa soberana de Colombia, llamaba la resistencia contra el imperialismo, pero bueno, parece que su interés ahora es otro", afirmó García al criticar lo que calificó como un giro del Ejecutivo en materia de política internacional y de seguridad.

El ELN, incluido por Estados Unidos en su lista de organizaciones terroristas extranjeras, hizo un paro armado de 72 horas en Colombia a mediados de diciembre pasado en protesta contra "las amenazas de intervención imperialista" y la "nueva fase del plan neocolonial" del presidente estadounidense, Donald Trump.

El jefe guerrillero, cuyo nombre real es Eliécer Herlinto Chamorro, criticó que los diálogos de paz con el actual Gobierno, suspendidos por Petro en enero de 2025 luego de que se dieran enfrentamientos de esa guerrilla con una disidencia de las FARC y dejaran más de 30 muertos, quedaron estancados por "decisiones oficiales".

"Ese acuerdo no se le pudo dar continuidad porque el gobierno no habilitó ni se dispuso a que se le diese continuidad y, por el contrario, salieron otros elementos que torpedearon el proceso de paz", sostuvo.

Según García, esos incumplimientos y limitaciones llevaron a que la mesa de diálogo terminara "prácticamente congelada", sin referirse explícitamente a la razón por la que Petro puso fin a los diálogos.

Petro acusó este mes al ELN de haber abandonado su lucha política para dedicarse al narcotráfico, un señalamiento que García rechazó en la entrevista al negar vínculos de la organización con la producción y el tráfico de drogas, aunque reconoció que el grupo cobra un "impuesto" en zonas bajo su influencia.

"Como hacemos con otras ramas de la economía, se cobra un impuesto, como lo hace cualquier gobierno, es una política tributaria, pero no nos lucramos del negocio del narcotráfico", dijo García, quien fue hallado culpable en noviembre por el reclutamiento forzado de niños y adolescentes entre 2002 y 2019, y cuya condena se conocerá en febrero.

El ELN es el segundo mayor grupo armado de Colombia, después del Clan del Golfo, y según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), hasta julio pasado contaba con unos 6.450 integrantes y mantiene una fuerte presencia en la frontera con Venezuela, que se extiende por 2.219 kilómetros.