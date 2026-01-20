Hamás acusa a Israel de violaciones sistemáticas de tregua en los 100 primeros días

"El Movimiento (Hamás) afirma que ha cumplido de forma plena con todas las disposiciones del acuerdo y lo ha tratado como un marco vinculante destinado a proteger a nuestro pueblo y detener el derramamiento de sangre, y no como una excusa política para la continuación de la agresión o la reproducción de políticas genocidas", sostiene la nota.

El documento acusa a las fuerzas israelíes de cometer 1.298 violaciones del alto el fuego, entre ellas disparos directos, incursiones militares y bombardeos aéreos y de artillería, así como demoliciones de viviendas y arrestos de civiles.

En el ámbito humanitario, el grupo palestino afirma que las restricciones israelíes han provocado el colapso del sistema sanitario de Gaza, al impedir la entrada de personal médico, medicamentos, equipos y materiales para la reparación de hospitales.

También denuncia el incumplimiento del compromiso de permitir la entrada de 600 camiones diarios de ayuda, asegurando que solo accedió un 43,5 % de lo pactado y que el suministro de combustible fue especialmente limitado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El memorando señala además obstáculos por parte de Israel a la rehabilitación de infraestructuras básicas, el bloqueo de la central eléctrica y la falta de autorización para la entrada de viviendas temporales, así como el cierre continuado del paso fronterizo de Rafah (que conecta el sur de Gaza con Egipto).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por último, los islamistas denunciaron que Israel no ha informado sobre el paradero de decenas de detenidos y personas desaparecidas, y que mantiene retenidos "más de 1.200 cuerpos", lo que consideran "una violación del derecho internacional humanitario".

Más de tres meses después de su entrada en vigor , Estados Unidos anunció el miércoles pasado el pase a la siguiente fase del plan de alto el fuego en la Franja de Gaza auspiciado por el presidente Donald Trump.

Esa tregua se basa en un documento, en el que no se habla específicamente de fases, que contempla una veintena de puntos y fue hecho público por la Administración Trump tras la firma en Egipto del alto el fuego con la presencia del presidente estadounidense.

El ministerio de Sanidad gazatí elevó ayer a 466 el número total de muertos (entre ellos más de un centenar de menores, según Unicef) desde la entrada en vigor del alto el fuego, mientras que el de heridos se aproxima a los 1.300.

El Ejército israelí suele justificar los ataques diciendo que son personas que suponen una amenaza contra sus tropas o bien milicianos, aunque entre los heridos y muertos se registran mujeres y niños.

El total de palestinos muertos, durante la ofensiva bélica de dos años que siguió los ataques de Hamás del 7 de octubre, supera ya las 71.550 víctimas, entre ellos más de 20.000 niños.