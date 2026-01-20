Honduras pone en circulación billete con imagen de ambientalista asesinada Berta Cáceres

La emisión, presentada en el marco del Día de la Mujer hondureña, que se conmemora el 25 de enero, convierte a Cáceres, de la etnia lenca, en la primera mujer que figura en un billete en la historia del país, indicó el BCH en un comunicado.

El acto oficial, celebrado en la sede del BCH, contó con la presencia de los presidentes del Parlamento hondureño, Luis Redondo, y de la Corte Suprema de Justicia, Ráquel Obando; los ministros de Finanzas, Christian Duarte, y de la Presidencia, Sarahí Cerna, y la titular del Banco Central, Rebeca Santos.

“Bertha Cáceres no solo fue una defensora del ambiente, fue una voz colectiva que puso de manifiesto las tensiones entre un modelo económico depredador y los derechos de los pueblos indígenas”, subrayó Cerna durante la ceremonia.

Señaló que el asesinato de Cáceres, ocurrido el 2 de marzo de 2016, "no fue un hecho aislado, sino parte de una estructura de poder que históricamente ha seguido a quienes defienden la vida, el territorio y los derechos de los pueblos originarios”.

La entidad regulatoria de la política monetaria detalló que la incorporación del nuevo papel moneda, del cual se fabricaron 20 millones de piezas, será gradual y convivirá simultáneamente con la edición lanzada en 2021.

El nuevo billete integra elementos que rinden tributo a la lucha de la ambientalista, como un telar tradicional del pueblo lenca y una imagen del Río Gualcarque, donde la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) pretendía construir la represa hidroeléctrica Agua Zarca, la que Cáceres rechazaba por considerar que causaba daños al medio ambiente, principalmente a las comunidades de la etnia lenca.

Al mirar el billete al trasluz, se revela en el lado izquierdo la imagen del Premio Goldman, considerado el Nobel del medio ambiente, que Cáceres ganó en 2015 por liderar una campaña contra la represa Agua Zarca, a cargo de la más grande constructora de plantas hidroeléctricas.

En el reverso se ilustra una panorámica de la ciudad de La Esperanza, al occidente del país, la ciudad natal de la defensora ambiental, junto al logotipo oficial del BCH y la frase atribuida a Cáceres: “¡Despertemos humanidad!, ¡Ya no hay tiempo!”.

Berta Cáceres fue asesinada cuando dormía en su casa, en La Esperanza, pese a que tenía medidas cautelares y que en múltiples ocasiones denunció que estaba recibiendo amenazas de muerte por su oposición al proyecto Agua Zarca.

La incorporación de Cáceres al papel moneda sitúa a Honduras entre las naciones que utilizan su simbología financiera para visibilizar el liderazgo femenino en la economía y en la sociedad, según la nota de prensa.

El BCH precisó que el billete cuenta con "medidas de seguridad de última generación", como marca de agua, hilo de seguridad dinámico, tinta que cambia de color, tinta fluorescente y fibras de seguridad.

La fabricación de los 20 millones de piezas estuvo a cargo de la empresa estadounidense Crane Currency Malta Limited, enfatizó el BCH, que descartó que esta emisión provoque "efectos inflacionarios", ya que la introducción de los nuevos billetes se realizará en sustitución de los deteriorados.