Indonesia defiende independencia de banco central ante posible cargo de sobrino de Prabowo

"La independencia del banco central no tiene nada que ver con los cambios de personal, a menos que haya una intervención directa del Gobierno en la toma de decisiones, y eso no ha sucedido”, dijo el ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi, tras una reunión con la comisión parlamentaria que supervisa los asuntos financieros del país, y recogió el medio local Jakarta Globe.

La elección final corresponde al Parlamento de Indonesia, la mayor economía del Sudeste Asiático, que realizará una "evaluación de idoneidad y honorabilidad" de los candidatos los próximos viernes y lunes, anotó la mencionada comisión.

Las declaraciones de Yudhi se produjeron entre el nerviosismo generado en el mercado y la sociedad ante la idea de que el sobrino de Prabowo se convierta en uno de los cinco vicegobernadores del Banco de Indonesia (BI), después de que la víspera se conociera que figura en la lista de candidatos, que no obstante propone el presidente.

Prabowo participará en el Foro Económico Mundial de Davos esta semana y pronunciará un discurso el jueves en la localidad suiza.

El BI anunció el lunes la renuncia del vicegobernador Juda Agung, quedando una vacante por la que compiten Djiwandono y dos funcionarios de la autoridad monetaria, Dicky Kartikoyono y Solihin M. Juhro, según la agencia de noticias local Antara.

Juda Agung, a su vez, figura como candidato para ocupar el cargo de viceministro de Finanzas.

Ante el cuestionamiento de la nominación del sobrino de Prabowo y su potencial erosión de independencia, el ministro señaló: "Una vez que alguien ingresa al Banco de Indonesia, es independiente. Deja de ser parte del gobierno".

Yudhi dijo que apoya la entrada de Djiwandono a la cúpula del BI, alegando que supondría un avance en su carrera: "Es positivo. Ya tiene experiencia en política fiscal (..) Lo apoyo", afirmó según Jakarta Globe.