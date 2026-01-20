Investigan la muerte de dos presuntos miembros de banda Los Lobos en una cárcel de Ecuador

Según confirmaron a EFE fuentes policiales este lunes, las víctimas corresponden a los alias Klever y Kevin, de 43 y 27 años, quienes habían sido arrestados junto a otras dos personas por supuestamente extorsionar a los propietarios de un local comercial, a los que exigieron el pago de 5.000 dólares para no atentar contra su integridad y la de sus trabajadores.

En ese operativo, ocurrido el pasado viernes, la Policía detuvo a cuatro personas implicadas, todas señaladas como presuntos integrantes de Los Lobos, una de las organizaciones delictivas más activas del país.

Klever registraba antecedentes por asesinato y tenencia ilícita de armas, mientras que Kevin tenía procesos por porte no autorizado de armas y municiones.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) confirmó que los decesos ocurrieron la noche del 18 de enero en la cárcel de El Inca, en el norte de la capital, a donde los detenidos habían sido trasladados.

Con base en las pericias de la Policía Nacional y de Medicina Legal, todavía se desconocen las causas de los fallecimientos.

Algunas prisiones están militarizadas y otras bajo control de la Policía Nacional en el marco del "conflicto armado interno" que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró en 2024 para luchar contra las bandas delictivas, a quienes se les atribuye la escalada de violencia que ha llevado al país a estar a la cabeza del índice de homicidios en Latinoamérica.