Irak condena a muerte a cuatro hombres y tres mujeres por tráfico tres kilogramos de droga

Según un comunicado este martes del Poder Judicial, los condenados son cuatro hombres y tres mujeres "que habían sido detenidos en posesión de tres kilogramos de estupefacientes destinados al tráfico y venta a consumidores".

La nota no especificó la fecha de su detención, ni el tipo de drogas, sus nacionalidades o la evolución del proceso judicial en su contra, si bien destacó que la condena "se basó en las clausulas de la ley de estupefacientes y sustancias psicotrópicas", así como en "los artículos 47, 48 y 49 del Código Penal".

Irak es uno de los países árabes, como Egipto y Arabia Saudí, que penaliza con penas que llegan hasta cadena perpetúa y la pena capital a los encontrados culpables del tráfico de drogas en el país o su importación desde los Estados vecinos.

No existe una estadística precisa de las ejecuciones por el narcotráfico en Irak, aunque el Ministerio de Interior cifró en julio de 2025 en 245 sentencias a muerte y 955 a cadena perpetua las condenas contra "narcotraficantes internacionales" durante los tres años anteriores a esa fecha.

Las autoridades iraquíes informan de cuando en cuando de la incautación de grandes cantidades de estupefacientes o el desmantelamiento de redes de traficantes de drogas procedentes, en su mayoría, de Siria o de Turquía.

Siria era un gran centro de producción de drogas, en especial anfetaminas, debido a la inestabilidad en el país, y dado que esas actividades eran uno de los principales motores económicos de ese país árabe durante el régimen de Bachar Al Asad, derrocado hace poco más de un año.

El nuevo gobierno de Damasco y los países vecinos mejoraron desde marzo del año pasado la cooperación entre ellos en la lucha contra el contrabando de drogas y armas.