Irak pretende crear una "plataforma de diálogo" para reducir tensiones entre Irán y EEUU

"Estamos en contacto con la República Islámica de Irán y el Gobierno estadounidense para establecer una plataforma de diálogo en Bagdad entre Washington y Teherán", dijo el primer ministro iraquí, Mohamed Shia al Sudani, en una reunión con embajadores europeos acreditados en Irak, según un comunicado de la oficina de prensa del Ejecutivo.

La nota no ofreció detalles sobre las conversaciones en curso, si bien Irak se ha erigido en los últimos años como el principal intermediario entre Irán y Estados Unidos, dos potencias rivales pero aliadas de Bagdad cuyas disputas habitualmente afectan la política, la economía y la seguridad del país árabe.

Al Sudani reveló estos contactos un día después de que el presidente iraní, Masud Pezeshkian, advirtiera de que cualquier agresión contra el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, equivaldría a una "guerra total".

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó en una entrevista con Politico que "es el momento de buscar un nuevo liderazgo en Irán" y acusó a Jameneí del "uso de la violencia a niveles nunca antes vistos", con la muerte de "miles de personas para mantener el control".

El líder republicano ya había amenazado con intervenir militarmente si las autoridades iraníes reprimían violentamente las protestas antigubernamentales, iniciadas el 28 de diciembre por el deterioro de la situación económica y que pronto se extendieron por todo el país con consignas a favor del fin de la República Islámica.

Poco antes del inicio de las protestas -que han dejado un saldo de unos 3.400 muertos, según ONG iraníes en el exilio-, el Gobierno de Irak ya trató de sentar a Teherán y a Washington en la mesa de diálogo para resolver las tensiones iniciadas tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado junio.

Al Sudani afirmó en una entrevista con la cadena libanesa Al Mayadeen que "Irán necesita confianza", y calificó de "inaceptable" atacar al país persa mientras se estaban produciendo conversaciones para llegar a un acuerdo.