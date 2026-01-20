Israel advierte de que no permitirá la desestabilización del Mediterráneo oriental

"Estamos decididos a no permitir a los actores que buscan socavar la estabilidad regional que se afiancen mediante el terrorismo, la agresión o los representantes militares -en Siria, Gaza, el mar Egeo o cualquier otro escenario- y hagan realidad sus peligrosas ambiciones", dijo Katz en una rueda de prensa en Atenas junto a su homólogo griego, Nikos Dendias.

El ministro israelí aludió a los acuerdos de cooperación alcanzados recientemente entre su país, Grecia y Chipre al alertar de que cualquiera que "sueñe con hacer retroceder la región, imponer el control mediante el terrorismo o restablecer imperios a expensas de los Estados soberanos se encontrará con una alianza decidida de estados libres y fuertes con capacidad de defensa propia".

Aunque no nombró explícitamente a Turquía, es claro que el mensaje va dirigido al Gobierno del presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, que apoya al grupo yihadista radical palestino Hamás, mientras que Israel, la Unión Europea y Estados Unidos lo consideran una organización terrorista, así como al régimen iraní, que financia a este y otras milicias que atacan a Israel.

Katz reiteró que Israel está comprometido a fortalecer la alianza con Grecia y Chipre, forjada durante la última década mediante cumbres trilaterales y una mayor cooperación en defensa.

Los tres países "se mantienen unidos ante las amenazas reales a todo el orden regional" con el fin de "consolidar la influencia y la estabilidad" en el Mediterráneo Oriental.

El político israelí insistió en que su país mantiene actualmente "un alto nivel de alerta y plena preparación para una amplia gama de escenarios" en la región.

"Tras más de dos años de una compleja guerra en siete frentes diferentes, en la que Israel demostró su fuerza y ​​su capacidad para actuar con decisión ante cualquier amenaza a su seguridad y a sus ciudadanos, hoy seguimos preparados" apuntó Katz.

Por su parte, Dendias coincidió en que los tres citados países aliados, en cooperación con Estados Unidos, operan "como un eje de estabilidad" en una región en la que "hay mucho en juego", desde diversas prácticas desestabilizadoras hasta desafíos al derecho internacional y al derecho del mar, en clara alusión a los conflictos sin resolver entre Grecia y Turquía sobre las delimitaciones de las zonas marítimas.

"Grecia defiende su soberanía, defiende sus derechos soberanos, sin amenazar a nadie, sin reivindicar nada", afirmó el ministro griego.

Al mismo tiempo, recalcó que Israel y Grecia han acordado profundizar su cooperación en defensa, especialmente en tecnologías modernas antiaéreas para repeler ataques de "enjambre de drones" o vehículos submarinos no tripulados.

Por otro lado, reveló que con su homólogo israelí acordó estrechar los lazos del Centro Griego de Innovación en Defensa (ELKAK) con organismos israelíes independientes, ya que uno de los objetivos del país es pasar de ser un comprador de sistemas de defensa a un coproductor y productor.