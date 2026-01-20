JD Vance y su esposa anuncian que están esperando su cuarto hijo

"Estamos muy emocionados de compartir la noticia de que Usha está embarazada de nuestro cuarto hijo, un niño. Tanto ella como el bebé se encuentran bien, y todos esperamos con ilusión darle la bienvenida a finales de julio", señalaron en un comunicado conjunto publicado en Instagram.

La pareja expresó además su especial agradecimiento a "los médicos militares que cuidan de manera excelente" a la familia vicepresidencial.

"¡Nuestra familia crece!", concluyeron los Vance, que contrajeron matrimonio el 14 de junio de 2014, en una ceremonia celebrada en Kentucky.

El matrimonio tiene tres hijos —dos varones, Ewan y Vivek, y una niña, Mirabel— a quienes ahora se sumará un cuarto hijo, también varón.

El embarazo de la segunda dama no es el único dentro de la Administración de Donald Trump, pues la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció que espera el nacimiento de su segundo hijo, una niña, para el próximo mes de mayo.