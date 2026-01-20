Jerí pide declarar este miércoles ante el Congreso sobre reuniones con empresario chino

El gobernante envió este martes una carta al presidente del grupo de trabajo parlamentario, Elvis Vergara, en la que solicitó dar su manifestación sobre las reuniones extraoficiales que han generado numerosas críticas hacia el mandatario e incluso pedidos para que sea destituido del cargo.

"(Solicito que) se sirva disponer la programación de una sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, el día 21/01/2026, a fin de apersonarme de manera presencial y brindar mi manifestación respecto de los reportes periodísticos que se han venido difundiendo en los últimos días y que guardan relación directa con mi persona", indicó el presidente.

Agregó que formuló esta solicitud frente "a la necesidad del país de que los asuntos de interés público sean esclarecidos con transparencia y responsabilidad, permitiendo que la representación nacional cuente con información directa, objetiva y oportuna".

Este lunes, Jerí envió prácticamente el mismo comunicado al fiscal general interino, Tomás Gálvez, y al presidente de la comisión del Legislativo, Elvis Vergara, para comunicarles su voluntad de dar explicaciones sobre esos encuentros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Medios locales han revelado en la última semana que el presidente se reunió a finales de diciembre con el empresario chino Zhihua Yang, "Johnny", en un restaurante de su propiedad, donde Jerí acudió encapuchado para no ser reconocido, y el 6 de enero volvieron a encontrarse, esta vez en un local comercial del empresario que había sido clausurado el mismo día por autoridades municipales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En medio de la polémica y los pedidos de investigación generados por la revelación de estos encuentros, Jerí pidió disculpas a la ciudadanía a través de un video difundido durante la madrugada del domingo por la Presidencia, en el que reiteró no haber cometido ningún acto ilícito.

Al respecto, el primer ministro, Ernesto Álvarez, afirmó este lunes en un programa digital del diario El Comercio que el presidente, de 39 años, "ha caído en una trampa por los elogios, por su juventud".