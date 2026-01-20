Kurdosirios anuncian su retirada del campo de Al Hol, con miles de familiares del EI

"Nuestras fuerzas se vieron obligadas a retirarse del campo de Al Hol y a desplegarse en las inmediaciones de ciudades en el norte de Siria que están enfrentando crecientes riesgos y amenazas", dijeron las FSD en un comunicado, al culpar a la comunidad internacional por no "asumir sus responsabilidades" en la gestión de las familias del EI.

Poco antes de anunciar su retirada, habían informado del estallido de enfrentamientos con facciones "afiliadas a Damasco" cerca de las instalaciones.

Por su parte, el Ejército sirio acusó a los kurdosirios de abandonar sus labores de vigilancia del campamento, ubicado en la provincia de Al Hasakah, y de facilitar con ello la huida de sus ocupantes, según declaraciones de la Dirección de Operaciones castrense a la agencia oficial de noticias siria, SANA.

De acuerdo con la institución, sus filas entrarán a Al Hol apoyadas por las Fuerzas de Seguridad Interna de Siria para tomar el control de la zona.

Alrededor de 30.000 personas residen en el interior de ese campamento y en instalaciones cercanas, la gran mayoría de ellos mujeres y niños oriundos de Irak y Siria, pero incluidos también unos 8.500 extranjeros procedentes de más de 60 países diferentes, según datos de la ONU.

Todo ello se produce en medio del proceso de implementación de un alto el fuego alcanzado el domingo entre Damasco y los kurdosirios, que están pasando el control de sus zonas en el noreste del país a las fuerzas gubernamentales y que se prevé integrarán a sus miembros en las filas estatales.

En este contexto, ya se han producido ataques de facciones progubernamentales contra dos cárceles con prisioneros del EI en Al Hasakah y Al Raqa, en uno de los casos provocando la fuga de 120 yihadistas, parte de los cuales fueron posteriormente arrestados por las tropas de Damasco tras su llegada a la zona.