La bolsa de São Paulo crece un 0,87 % en medio de las tensiones entre EE. UU. y Europa

El Ibovespa, principal índice de referencia del mayor mercado bursátil de América Latina, acabó la sesión en los 166.276 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 0,30 % frente al dólar, que terminó la jornada cotizado a 5,380 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

En el plano internacional, la reapertura de los índices estadounidenses tras el feriado de este lunes ha traído mayor liquidez al mercado global, que mantiene la expectativa ante la cumbre extraordinaria convocada para este jueves por el bloque europeo, en la que debatirá posibles represalias económicas en caso de que el presidente Trump imponga aranceles en su intento por adquirir Groenlandia.

En este contexto, entre las acciones tradicionalmente más negociadas en la plaza paulista, las ordinarias del gigante minero Vale crecieron un 1,92 %, y las preferenciales de la petrolera Petrobras lo hicieron un 0,37 %.

Los papeles del Ibovespa que más subieron en la jornada fueron los de la energética Companhia Celg de Participações (CelgPAR), actualmente en proceso de privatización, que saltaron un 86,05 %.

También destacaron los papeles de la compañía de telecomunicaciones Oi, con un crecimiento del 23,08 %, y los del banco del estado de Río Grande do Sul (Banrisul), con una subida del 10,26 %.

En la punta contraria, las acciones del Ibovespa con las mayores bajadas fueron las de la empresa de eventos Revee (-13,74 %) y las de la empresa de biotecnología Biomm SA (-12,41 %).

El volumen negociado este martes en el parqué paulista fue de 23.556 millones de reales (unos 4.380 millones de dólares), en casi 3,6 millones de operaciones financieras, según los resultados al cierre de la sesión.