La cantautora de 28 años Veronica Fusaro representará a Suiza en Eurovisión 2026

Nacida en la ciudad alpina de Thun, la cantante y guitarrista es una cara conocida en su país, alternando el pop alternativo con la música "soul".

La canción con la que competirá no será desvelada hasta el 11 de marzo, y con ella la artista competirá en la segunda semifinal de Eurovisión, el 14 de mayo, dos días antes de la final.

"Desde siempre mi mayor sueño ha sido el de compartir mi música con todo el mundo, y poder hacerlo ahora sobre el escenario de Eurovisión significa muchísimo para mí", señaló la artista en declaraciones a SRF.

Fusaro fue elegida "mejor talento" en el año 2016 por la cadena SRF 3, y desde entonces ha dado más de 500 conciertos dentro y fuera del país, incluyendo escenarios lejanos como los de India y Corea del Sur y otros tan célebres como Montreux, en su país, o Glastonbury, en el Reino Unido.

Suiza acogió el primer festival de Eurovisión, en 1956, que ganó con Lys Assia, y se ha llevado la victoria en otras dos ocasiones: en 1988, con una aún relativamente desconocida Celine Dion (quien defendió la bandera helvética pese a su nacionalidad canadiense), y en 2024 con "The Code", del artista no binario Nemo.