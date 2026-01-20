La Policía portuguesa detiene a 37 personas, entre ellas un policía, con vínculos neonazis

La Policía Judicial (PJ) explicó en un comunicado que el objetivo de esta operación era desmantelar una organización criminal "responsable de la práctica de los delitos de discriminación e incitación al odio y la violencia, amenaza y coacción, ofensas a la integridad física y posesión de arma prohibida".

Los detenidos, de entre 30 y 54 años, "adoptaban y difundían ideología nazi, inherente a la cultura nacionalsocialista y a la extrema derecha radical y violenta, actuando por motivos racistas y xenófobos, con el objetivo de intimidar, perseguir y coaccionar a minorías étnicas, en particular a los inmigrantes", añade la nota.

En un comunicado posterior, la Policía de Seguridad Pública (PSP) que uno de los detenidos es un agente de este cuerpo, perteneciente al comando del distrito de Setúbal, en el área metropolitana de Lisboa.

"Como institución responsable de la defensa de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, y de la protección de la comunidad, la PSP repudia enérgicamente cualquier conducta, interna o externa, que constituya una violación flagrante de estos principios", agregó el cuerpo policial en la nota.

Asimismo, otras 15 personas han sido declaradas sospechosas formales, una figura judicial portuguesa que es previa a la acusación.

Según la PJ, los identificados en esta acción policial son sospechosos de haber fundado una organización criminal "con el único propósito de desarrollar actividades de incitación a la discriminación, el odio y la violencia racial" dentro de una estrategia jerárquica con una "clara distribución de funciones".

Durante esta operación, bautizada como 'Hermandad', participaron cerca de 300 agentes y se realizaron 65 registros domiciliarios y no domiciliarios en diferentes puntos del país, que permitieron la aprehensión de "vasto material" de propaganda neonazi y varias armas.

Los detenidos serán presentados mañana, miércoles, ante un tribunal en Lisboa para ser interrogados y para que se les apliquen las medidas cautelares necesarias.

Según los medios de comunicación portugueses, la organización investigada es el movimiento de extrema derecha 1143, liderado por Mário Machado, en prisión desde el año pasado por discriminación e incitación al odio.