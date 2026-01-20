La tensión entre Estados Unidos y Europa por Groenlandia se traslada al Foro de Davos

Había gran expectación en el encuentro de líderes mundiales por escuchar las intervenciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el mandatario francés, Emmanuel Macron, cuyo país es uno de los ocho europeos y miembros de la OTAN a los que la Casa Blanca amenaza con aranceles por participar en maniobras militares en ese territorio danés.

"Consideramos al pueblo de Estados Unidos no solo como aliado, sino como amigo. Y arrastrarnos a una peligrosa espiral descendente solo ayudaría a los adversarios que ambos estamos tan comprometidos en mantener fuera de nuestro panorama estratégico. Nuestra respuesta será firme, unida y proporcional", dijo Von der Leyen.

Recordó el acuerdo comercial alcanzado por Washington y Bruselas en julio pasado y recalcó que "tanto en política como en los negocios, un acuerdo es un acuerdo".

La presidenta de la Comisión, no obstante, mantuvo tendida la mano a EE.UU. al asegurar que Europa está "plenamente comprometida y comparte los objetivos de Estados Unidos" en materia de seguridad en el Ártico, que sólo puede lograrse "de forma conjunta".

En la misma línea de abogar por la cooperación a la vez que por demostrar firmeza, Macron llamó a mantener la calma, pero dijo que los europeos no deberían dudar en aplicar el mecanismo anticoerción cuando no son respetados y a "no aceptar pasivamente la ley del más fuerte".

Ese mecanismo, conocido como "bazuca comercial" y que aún no ha sido estrenado, data de finales de 2023 y abriría la puerta a la UE para aplicar contra Washington una amplia gama de sanciones, entre ellas la imposición de tarifas aduaneras a productos de ese país, así como restricciones en el acceso a licitaciones públicas europeas.

Francia se enfrenta junto a Dinamarca, Finlandia, Suecia, Alemania, Países Bajos, Noruega y el Reino Unido a aranceles de hasta el 25 % por enviar militares a Groenlandia, y del 200 % sobre vinos y champanes franceses por la negativa del mandatario galo de entrar en la Junta de Paz para Gaza ideada por el republicano.

"Con Groenlandia, no hemos amenazado a nadie, hemos apoyado a un aliado, Dinamarca", dijo Macron en su discurso en Davos, en el que manifestó que los aranceles con los que Trump ha amenazado a los países que se oponen a su ambición son "inaceptables", mientras que Von der Leyen los calificó de "error".

A la espera de la intervención este miércoles de Trump, el ponente más esperado de la presente edición, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, adelantó en Davos algunas de las posiciones de la Administración estadounidense.

Recomendó a la UE que "respire hondo, deje que las cosas se resuelvan y descarte represalias" y defendió que la gran isla ártica "es esencial para el escudo antimisiles "Cúpula Dorada", mecanismo de defensa para misiles intercontinentales.

Además, el propio mandatario estadounidense volvió a utilizar su red social, Truth Social, para marcar sus posiciones políticas.

Trump, que filtró en Truth Social sendos mensajes de Mark Rutte y Macron sobre el territorio danés, anunció que se verá en Davos con el secretario general de la OTAN para hablar de Groenlandia, reunión a la que no asistiría Macron, que se va hoy mismo de la población alpina.

El líder republicano no ha respondido, sin embargo, a la propuesta del líder galo de organizar una cumbre del G7 el próximo jueves en París para abordar las actuales tensiones. Ese mismo día los jefes de Estado y de Gobierno de la UE celebran una cumbre convocada precisamente para buscar una respuesta conjunta ante los intentos de Estados Unidos de hacerse con el control de Groenlandia.

Trump, además, posteó dos imágenes generadas con Inteligencia Artificial: una de ellas en la que aparece plantando la bandera estadounidense en Groenlandia flanqueado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y por el vicepresidente, JD Vance, y otra que muestra en el Despacho Oval un mapa en el que el territorio estadounidense se extiende a Canadá y Venezuela.

Sobre el conflicto entre Estados y la UE por la gran isla ártica también se pronunció Canadá, que aseguró que está "firmemente" al lado de Groenlandia y Dinamarca.

Al Foro de Davos asiste el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, una de las voces más firmes en EE.UU. en contra de Trump, quien advirtió este martes a los europeos que Donald Trump los está manipulando y "tomando por tontos" y les instó a mantenerse firmes y unidos frente al líder republicano.