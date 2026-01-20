Las ayudas de la PAC son "bienestar para los ricos", denuncia Greenpeace

Junto a España, el informe '¿Quién se lleva el dinero de la PAC?' analiza la distribución de las subvenciones agrícolas que se concedieron en 2024 en República Checa, Dinamarca, Alemania, Italia y Países Bajos.

Los porcentajes más extremos reflejan que en Países Bajos el 1 % de los beneficiarios se queda con el 40 % de las subvenciones, que en República Checa e Italia el 10 % superior acapara el 69 % y que también en República Checa el 20 % recibe el 83 % de las ayudas.

"Una pequeña fracción de grandes terratenientes ricos y agricultores industriales se queda con la mayor parte de las subvenciones de la UE en el marco de la PAC", denuncia Greenpeace en un comunicado.

Para Marco Contiero, director de política agrícola de Greenpeace UE, “debido a las distorsiones de la PAC, las subvenciones van a parar a los ricos y no llega suficiente apoyo a quienes realmente lo necesitan: agricultores al borde de la quiebra, pequeñas explotaciones agroecológicas y quienes quieren hacer la transición hacia prácticas más sostenibles".

La próxima PAC, añade, "necesita urgentemente reformas que sirvan al bien público en lugar de simplemente llenar los bolsillos de los grandes terratenientes".

Greenpeace pide que la nueva PAC "elimine progresivamente los pagos directos por hectárea, priorice el apoyo a la renta de las explotaciones con mayor valor ecológico y social y que se apliquen escalas decrecientes y límites máximos a las subvenciones".

La organización ecologista reclama asimismo que se reserve al menos el 50% del presupuesto de la PAC para acción climática y ambiental.

Según el informe, en España el 1 % de los beneficiarios recibe el 28% del dinero, el 10 % recibe el 62 % y el 20 % acapara el 79 % del total.

En cuanto a los pagos directos, el 20% de los mayores beneficiarios se lleva el 74% del dinero.

En opinión de Helena Moreno, responsable de la campaña de sistemas alimentarios sostenibles en Greenpeace España, aunque la PAC ha contribuido a reforzar los ingresos de los agricultores, "es innegable que beneficia desproporcionadamente a terratenientes y otros grandes actores, impulsando el crecimiento de un modelo de 'agribusiness' a expensas de la naturaleza, del clima y de las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas".

La organización señala que entre 2007 y 2021 desapareció cerca del 36 % de las pequeñas explotaciones en España.

Las organizaciones de agricultores de la UE convocaron para este martes una manifestación en Estrasburgo para pedirle al Parlamento Europeo que frene el acuerdo de asociación con Mercosur, cuya firma fue respaldada el viernes pasado por una mayoría de países de la UE, y para exigir una "PAC post-2027 fuerte, común y bien financiada", que respalde la competitividad y el crecimiento.