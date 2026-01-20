Las Fuerzas Armadas alemanas alcanzan la cifra récord en 12 años de 184.200 militares

Respecto al número de efectivos registrados el pasado 31 de diciembre de 2025, las Fuerzas Armadas de Alemania crecieron en 3.000 militares, agregaron desde el ministerio.

Este aumento del número de efectivos se produjo en paralelo a un alza del número de voluntarios, que pasaron a ser 12.200 el año pasado, después de que hubieran sido 10.300 en 2024, según recogió el diario berlinés 'Der Tagesspiegel'.

El pasado mes de diciembre, el Parlamento alemán aprobó la reforma sobre el nuevo servicio militar, que busca aumentar el número de efectivos en la tropa.

Dicha reforma, que mantiene en principio la voluntariedad del servicio militar, permite que, en caso de necesidad, sea obligatorio.

A partir de este año, todos los ciudadanos alemanes de 18 años recibirán un cuestionario sobre motivación y aptitud.

Los hombres están obligados a cumplimentarlo, mientras que las mujeres pueden hacerlo de manera voluntaria.

Además, todos los hombres nacidos a partir de enero de 2008 deberán someterse al reconocimiento médico militar.

El objetivo de la ley es aumentar el número de soldados hasta una cifra que esté entre los 255.000 y los 270.000 para el año 2035, según el Gobierno de coalición dirigido por el canciller Friedrich Merz.

El jefe del Gobierno alemán ha expresado su deseo de que las Fuerzas Armadas de Alemania se conviertan en el ejército convencional "más fuerte de Europa".