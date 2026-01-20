Las grúas logran desplazar uno de los trenes descarrilados y abren vía para llegar al otro

El accidente ferroviario, que provocó al menos 42 muertos, ocurrió el pasado domingo, cuando los tres últimos vagones de un tren de alta velocidad de la compañía Iryo que había salido de Málaga (sur) con destino a Madrid descarrilaron e invadieron la vía contigua por la que en ese momento circulaba otro convoy de la empresa pública Renfe, que tenía como destino Huelva (suroeste).

Este último tren descarriló y dos vagones salieron despedidos, cayendo por un terraplén.

Los vagones del tren de Iryo en buen estado se van a sacar en las próximas horas y los dañados se elevarán con una góndola, con lo que el camino estará despejado para trabajar en el otro tren de Renfe, el más afectado, donde los equipos de rescate seguirán buscando posibles víctimas.

Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias del Gobierno regional de Andalucía -donde tuvo lugar el accidente- resaltó este martes ante la prensa el hecho de que por primera vez haya una vía abierta que comunica los dos trenes para trabajar con toda la maquinaria posible.

Una vez que se han levantado y desplazado los vagones del Iryo, por los que también pasaron perros detectores, se descarta, salvo sorpresa, que haya más fallecidos en ese tren.

La actuación ahora se centra en el tren de Renfe, en concreto en el vagón cafetería, donde se trabaja con "máxima precisión" cortando trozos pequeños con una máquina similar a una tijera y retirándolos con otra máquina de pinza.

Se está actuando prioritariamente donde se cree que podría haber algún pasajero y después llegará el turno de los otros dos vagones que están aplastados en el terraplén de cuatro metros al que cayeron tras el accidente.

De los 42 fallecidos, por el momento, 36 iban en el tren de Renfe y seis en el de Iryo, detalló Sanz.

Según el consejero andaluz el número de víctimas mortales localizadas hasta el momento se aproxima a la que podía ser la cifra final de fallecidos, aunque insistió en que no se puede descartar ningún escenario.

El último cadáver fue encontrado este martes por los servicios de emergencia en el tren de Renfe, pero hay presentadas 43 denuncias por desaparición, por lo que podría quedar aún una víctima sin localizar.

El Instituto de Medicina Legal de Córdoba practicó ya 38 autopsias, a falta de los cuatro cuerpos que se rescataron este martes.

Las fuerzas de seguridad están terminando las tareas de identificación, aunque Sanz recordó que es un procedimiento complejo porque requiere la autopsia, la prueba de ADN, fusionar los datos y que judicialmente se autorice la comunicación a los familiares.

Por otra parte, respecto a los heridos, más de un centenar, el número de pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) es de nueve después de que se dieran 86 altas hospitalarias.

Según informó en una nota de prensa la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, en los distintos hospitales andaluces continúan ingresadas 37 personas, de las que 33 son adultos y cuatro niños.