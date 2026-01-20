Las muertes por influenza en Panamá suben y autoridades piden a la población vacunarse

Un comunicado del Ministerio de Salud (Minsa) señaló que durante la primera semana epidemiológica de 2026 (del 4 al 10 de enero) "se notificaron ocho fallecimientos" por influenza.

"Panamá se encuentra en umbral de alerta al registrarse un incremento significativo de defunciones asociadas a la influenza", afirmó la técnica de Vigilancia Epidemiológica del Minsa, Catherine Castillo.

De las ocho muertes registradas entre el 4 y el 10 de enero, el 87,5 % correspondió a personas no vacunadas contra la influenza, mientras que el 62,5 % presentaba comorbilidades, como enfermedad cardiovascular, metabólicas, neurológicas y renales.

El 75 % de los fallecidos tenía más de 60 años, mientras que dos de las víctimas eran menos de 5 años de edad, de acuerdo con la información oficial.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Castillo explicó que, además de la influenza, en Panamá circulan otros virus respiratorios como el virus sincitial respiratorio (VSR), metaneumovirus, rinovirus y covid-19, "lo que incrementa el riesgo de complicaciones, sobre todo en adultos mayores, niños pequeños y personas con comorbilidades".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Castillo recalcó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han exhortado a los países de la región a reforzar la vigilancia epidemiológica y la capacidad de respuesta de los servicios de salud ante la circulación simultánea de la influenza estacional y virus sincitial respiratorio.

"El Ministerio de Salud reiteró a la población la importancia de mantener el lavado frecuente de manos, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar, utilizar mascarilla en caso de presentar síntomas respiratorios y acudir a los centros de salud para vacunarse contra la influenza, especialmente las personas con enfermedades como hipertensión, diabetes, afecciones respiratorias y adultos mayores", agregó el comunicado oficial.

Un total de 116 personas murieron en Panamá en 2025 por causa de la influenza, de los cuales el 85,3 % (99) no contaban con vacuna contra la enfermedad y el 92,2 % (107) tenían factores de riesgo, entre ellos la edad avanzada, enfermedades metabólicas, cardiovasculares, neurológicas, respiratorias e inmunosupresión, según las estadísticas de la cartera de Salud.