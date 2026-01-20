Listado de las películas a competición en la 76 edición de la Berlinale

'At the Sea', de Kórnel Mundruczo.

'Everybody Digs Bill Evans', de Grant Gee.

'Yellow Letters', de Ilker Çatak.

'Josephine', de Beth de Araújo.

'The Loneliest Man in Town', de Tizza Covi y Rainer Frimmel.

'My Wife Cries', de Angela Schaneles.

'A New Dawn', de Yoshitoshu Shinomuya.

'Nina Roza', de Geneviève Dulude-de Celles.

'Rosebush Pruning', de Karim AÏnouz.

'Soumsoum, la nuit des astres', de Mahamat-Saleh Haroun.

'We Are All Strangers', de Anthony Chen.

'YO Love es a Rebellious Bird', de Anna Fitch y Banker White.

'Chronicles Frm the Siege', de Abdallah Alkhatib.

'El tren fluvial', de Lorenzo Ferro y Lucas A. Vignale.

'Filipiñana', de Rafael Manuel.

'Forêt Ivre', de Manon Coubia.

'Hangar roj', de Juan Pablo Sallato.

'A Prayer for the Dying', de Dara Van Dusen.

'Truly Naked', de Muriel D'Ansembourg.