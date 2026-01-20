Los delegados del Partido Comunista de Vietnam comienzan a elegir a sus próximos líderes

El secretario general del PCV y en consecuencia máximo dirigente del país con sistema unipartidista, To Lam, considerado una de las figuras más influyentes que el país ha tenido en décadas, tiene previsto pronunciar un discurso hoy en el congreso, en el que se espera que el líder refuerce aún más su posición.

Una de las principales metas del cónclave, que se celebra con gran opacidad hasta el domingo en Hanói, es elegir a los alrededor de 200 miembros de su comité central, que a la vez nombrarán a los entre 17 y 19 componentes del Politburó, el órgano de toma de decisiones del partido, de donde se elige a su secretario general.

Lam, quien asumió el puesto de máximo dirigente del país en agosto de 2024, aspira a mantener su posición y posiblemente ampliar su poder, según analistas, con la mirada puesta en acaparar también la presidencia, puesto que ya ocupó entre mayo y octubre de 2024.

De acumular To Lam, de 68 años, ambos cargos, Vietnam avanzaría hacia un modelo de poder similar al de China, con un mando más centralizado en Xi Jinping, también jefe de las Fuerzas Armadas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Vietnam, donde el sistema de partido único reprime cualquier tipo de disidencia, se ha transformado en las últimas décadas en una de las economías con mayor crecimiento del Sudeste Asiático, con un objetivo de crecimiento del 10 % en su producto interior bruto (PIB) para 2026.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según recoge la prensa vietnamita, durante el Congreso del PCV se fijarán los objetivos económicos para la próxima década de una de las economías más dinámicas de Asia, destacado centro de fabricación regional en la producción de semiconductores y un destino de producción alternativo a China, el mayor socio comercial de Hanói.

Los primeros anuncios se esperan cuando acabe el encuentro el mismo 25 de enero.