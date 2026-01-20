Los kurdosirios anuncian su retirada del campo de Al Hol, con miles de familiares del EI

"Nuestras fuerzas se vieron obligadas a retirarse del campo de Al Hol y a desplegarse en las inmediaciones de ciudades en el norte de Siria que están enfrentando crecientes riesgos y amenazas", dijeron las FSD en un comunicado, al culpar a la comunidad internacional por no "asumir sus responsabilidades" en la gestión de las familias del EI.

Poco antes de anunciar su retirada, habían informado del estallido de enfrentamientos con facciones "afiliadas a Damasco" cerca de las instalaciones.

Por su parte, el Ejército sirio acusó a los kurdos de facilitar la huida de los residentes del campo con el abandono de sus labores de vigilancia en las instalaciones, ubicadas en la provincia de Al Hasakah, según declaraciones de la Dirección de Operaciones castrense a la agencia oficial de noticias siria, SANA.

De acuerdo con la versión del Gobierno sirio, desde el lunes por la noche habrían estado trasladando a la mediación estadounidense su disposición para relevar a las FSD en Al Hol y avisándoles de la intención de la alianza armada de abandonar sus posiciones en la zona.

Sin embargo, las FSD habrían demorado el traslado de responsabilidades, afirma un comunicado difundido en X por el ministro de Información, Hamza al Mustafa.

En este contexto, el Ministerio de Defensa expresó en otra nota su "total disposición" para asumir el control tanto de Al Hol como de "todas" las cárceles con prisioneros del EI en las zonas hasta ahora en manos de las FSD, que están en proceso de pasar el relevo de las instituciones a Damasco.

Alrededor de 30.000 personas residen en el interior del campamento y en instalaciones cercanas, la gran mayoría de ellos mujeres y niños oriundos de Irak y Siria, pero incluidos también unos 8.500 extranjeros procedentes de más de 60 países diferentes, según datos de la ONU.

La retirada se produjo en medio del proceso de implementación de un alto el fuego alcanzado el domingo entre Damasco y los kurdosirios, que están pasando el control de sus zonas en el noreste del país a las fuerzas gubernamentales y que se prevé integrarán a sus miembros en las filas estatales.

Desde el lunes se han producido ataques de facciones progubernamentales contra dos cárceles con prisioneros del EI en Al Hasakah y Al Raqa, en uno de los casos provocando la fuga de 120 yihadistas, parte de los cuales fueron posteriormente arrestados por las tropas de Damasco tras su llegada a la zona.