Los kurdosirios confirman su compromiso con el nuevo alto el fuego anunciado por Damasco

"Anunciamos el compromiso total de nuestras fuerzas con el acuerdo de alto el fuego alcanzado con el Gobierno de Damasco y afirmamos que no iniciaremos ninguna acción militar, a no ser que nuestras fuerzas sean sometidas a ataques en el futuro", indicaron los kurdosirios en un comunicado.

Asimismo, la coalición de grupos armados expresó su disposición a participar en la búsqueda de soluciones negociadas, así como en el uso de la vía política y el diálogo.

En esta línea, las FSD también defendieron su interés en avanzar en la implementación de un pacto previo alcanzado el pasado domingo -pero acompañado de nuevos estallidos de violencia en los últimos dos días-, "en una forma en que lleve a la desescalada y la estabilidad", según la nota.

El nuevo cese de hostilidades buscar dar margen a los kurdosirios para que tracen un plan detallado de integración de la provincia de Al Hasakah, donde se concentran las zonas de mayoría kurda del país y a donde se han replegado sus filas tras la última escalada con las tropas gubernamentales.

Por otro lado, el entendimiento estipula que la comandancia de las FSD podrá proponer a un candidato a ministro de Defensa adjunto y otro a gobernador provincia de Al Hasakah, así como una serie de nombres que quieran formar parte del Parlamento o ser contratados públicos.