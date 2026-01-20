Los países del Sudeste Asiático no reconocen las elecciones en Birmania

Así lo aseveró este martes el ministro de Exteriores de Malasia, Mohamad Hasan, durante una sesión parlamentaria: "Se decidió que no se enviarían observadores y que las elecciones no serían reconocidas", apuntó.

Hasan explicó que la decisión del bloque, formado por 11 países, fue alcanzada durante la cumbre de sus líderes en octubre en Kuala Lumpur, tras una petición de Birmania, sumida en décadas de conflicto y bajo control militar desde el golpe de Estado de 2021, sobre enviar observadores a las votaciones.

"En nuestra opinión, las elecciones deben celebrarse con plena y libre participación, no de forma gradual, y sin excluir a partidos ni cancelar sus registros", añadió hoy el canciller.

Las dos primeras fases de las elecciones de la junta tuvieron lugar los pasados 28 de diciembre y 11 de enero, y está previsto que la tercera y última se celebre este domingo 25 de enero.

Con la oposición en el exilio o en prisión, las votaciones se desarrollan sin candidatos que representen al Gobierno depuesto tras el golpe.

El 57 % de los partidos que compitieron en las elecciones de 2020 han sido ilegalizados, entre ellos la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, en la cárcel por múltiples cargos presentados tras la sublevación.

La junta militar, liderada por Min Aung Hlaing, llamó a las urnas en agosto, después de haberse mantenido en el poder bajo un estado de excepción que se prolongó durante cuatro años y medio.

Min Aung Hlaing, acusado de crímenes de lesa humanidad por la persecución contra la minoría étnica musulmana de los rohinyá en Birmania, se ha acercado a China y Rusia en busca de reconocimiento internacional.