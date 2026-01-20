María Corina Machado y el secretario de la OEA abordan los próximos pasos de Venezuela

En un comunicado publicado en redes sociales, Machado calificó la reunión de "muy productiva" y afirmó que ambos coincidieron en la necesidad de "iniciar sin demora la reinstitucionalización democrática" de Venezuela.

"Le ratifiqué nuestro compromiso y determinación de avanzar en la transición en Venezuela con pilares sólidos de justicia, solidaridad, prosperidad y libertad para todos", declaró.

Machado prometió que la "Venezuela libre" reingresará al Sistema Interamericano, el conjunto de instituciones y normas creados en el marco de la OEA y que fue abandonado por el chavismo.

Ramdin reafirmó ante Machado, según explicó en una publicación en su cuenta de X, que la "OEA está lista para brindar su apoyo en beneficio del pueblo venezolano" y que seguirán "monitoreando de cerca los acontecimientos, en coordinación con líderes de toda la región, para evaluar los siguientes pasos".

El secretario general de la OEA se pronunció sobre la cuestión de los presos políticos, uno de los asuntos más delicados en este momento en Venezuela y apeló a las autoridades venezolanas para que "faciliten, lo antes posible, la liberación total de todas las personas detenidas arbitrariamente".

"Esto significaría un primer paso hacia una transición", aseguró.

Machado también se refirió a los presos políticos en declaraciones a los medios a la salida de la reunión con Ramdin al denunciar que el chavismo "manipula" y que no ha liberado a la mayoría de quienes permanecen encarcelados por sus ideas en Venezuela.

Según el Gobierno de Delcy Rodríguez, en las últimas semanas han sido liberados más de 400 presos, aunque no ha ofrecido ninguna lista.

La líder opositora se reunió con el secretario general de la OEA un día antes que el Consejo Permanente del organismo celebre una sesión para abordar la situación de los presos políticos en Venezuela.