Más de 5.600 bloques de viviendas están sin calefacción en Kiev por el último ataque ruso

Según el alcalde, el 80 % de estos edificios han vuelto a quedarse sin calefacción después de que se les restableciera el suministro tras el ataque ruso masivo del pasado viernes, que dejó a buena parte de Kiev sin suministro de energía durante casi tres días.

Klichkó explicó asimismo que la parte de Kiev que se encuentra en la margen oriental del río Dniéper está también sin suministro de agua por el ataque ruso de esta madrugada.

Este nuevo bombardeo se produce cuando las temperaturas en la capital ucraniana se sitúan alrededor de los 13 grados bajo cero.