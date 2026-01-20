Miami Beach inaugura un servicio permanente de taxis acuáticos que la conecta con Miami

La línea de taxis conectará de lunes a viernes el 'Sunset Harbour' de Miami Beach con el 'downtown' de Miami, en un trayecto que durará unos veinte minutos.

Hasta ahora, este servicio solo estaba disponible de manera temporal durante la Semana del Arte de Miami, que tiene lugar cada año en diciembre, para hacer frente a la gran afluencia de gente que acude a Miami Beach a ver las exhibiciones y galerías.

La oficina de comunicación de Miami Beach anunció que esta medida sigue al "éxito" de los taxis acuáticos "entre las decenas de miles de asistentes que visitaron la Semana del Arte durante los últimos dos años".

Además, el alcalde de la localidad, Steven Meiner, sugirió que el servicio podría expandirse a otras zonas en el futuro: "Si bien comenzamos en Sunset Harbour, continuamos explorando la posibilidad de expandir nuestro servicio de transporte acuático, incluida la conexión de South Beach con North Beach".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los taxis, de doce metros de eslora, tendrán capacidad para transportar hasta 55 pasajeros. Por el momento operarán únicamente de lunes a viernes con una frecuencia de 60 minutos entre las 7:00 y las 16:30 horas, y de 30 minutos entre las 16:30 y las 19:30 horas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Permitirá llevar bicicletas y patinetes a bordo, a discreción del capitán y siempre que haya suficiente espacio.

Este nuevo método de transporte no solo será un atractivo turístico, sino que también ofrecerá una alternativa para los atascos que suelen registrarse en los accesos y salidas de Miami Beach en las hora pico del día.