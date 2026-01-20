Mikie Sherrill jura como gobernadora de Nueva Jersey con un grito por los inmigrantes

"El sueño americano empieza abriendo una puerta. Sin importar quiénes sean tus padres, de dónde vengas, qué religión practiques o cuál sea tu etnia. Las puertas de la oportunidad en este país deberían estar abiertas para todos", expresó la demócrata durante su discurso en el Centro de Artes Escénicas de la ciudad de Newark.

Sherrill contó que algunos de sus antepasados emigraron a Estados Unidos huyendo de la persecución religiosa o la hambruna y apostó por mantener las puertas del estado abiertas al igual que lo estuvieron para su familia.

La nueva gobernadora de Nueva Jersey -donde un 24,2 % de la población es inmigrante, según el American Inmigration Council-, cargó además contra las políticas migratorias de Trump y aseveró que el estado "no se quedará callado".

"Hay comunidades que viven con miedo y niños que temen que sus padres desaparezcan en una redada de inmigración mientras están en la escuela", aseguró.

Según reveló el pasado martes el Migration Policy Institute (MPI), en el primer año de su segundo mandato Trump implementó más de 500 acciones migratorias, que derivaron en 622.000 deportaciones, lo que ya supera las medidas de su primera gestión entera (2017-2021).

Sherrill fue elegida gobernadora de Nueva Jersey el pasado noviembre, cuando se impuso al republicano Jack Ciattarelli pese al intento de Trump de replicar su mejora de los resultados de las presidenciales de 2024.

Durante su ceremonia de inauguración, la demócrata cargó contra el mandatario, al que acusó de "usurpar ilegalmente el poder" y de imponer aranceles de manera "inconstitucional" mientras aumentan los precios de productos básicos.

Además, indicó que, en los comicios, el pueblo de Nueva Jersey le dio al país "un destello de algo que no había sentido en meses: esperanza" y prometió hacer de Nueva Jersey un lugar más asequible, una frase que arrancó los aplausos del público.

En la ceremonia, el escritor y líder religioso afroamericano Dale Caldwell también juró su cargo como vicegobernador del estado, una elección que, dijo, funciona como recordatorio "de lo que la resiliencia, la esperanza y el valor pueden lograr".